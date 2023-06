Endabrechnung

Tobias Moretti (Staatsanwalt Nicoletti)

Quelle: ORF/Allegro Film/Oliver Oppitz

Höllbacher zieht sich in seine Heimatstadt Meran zurück, wohnt in der ehemaligen Schneiderwerkstatt seiner verstorbenen Mutter, schiebt eine ruhige Kugel als einfacher Polizist. Sein alter Freund Verginer kümmert sich um ihn. Sie reden, sie trinken, manchmal lachen sie auch. In der Polizei ist Höllbacher als Burn-Out Fall abgeschrieben.



Dann wird mitten in Meran wird ein Liebespaar erschossen. Sie war die prominente Vorstandsvorsitzende einer österreichischen Bank. Ein terroristischer Hintergrund wird vermutet. Kommissariatsleiterin Thaler ruft ihren einstigen Mentor Höllbacher zu Hilfe aber der will nichts von den Ermittlungen wissen - bis sich Nicoletti in den Fall einmischt. Dann hat Höllbacher keine andere Wahl. Dann muss er zurück in den Dienst. Dabei hält Höllbachers Schicksal eine weitere, tragisch-komische Wendung parat.