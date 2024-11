Film

Eisland

Das Leben besteht für Marko aus Tiefkühlpizzen und Rückenschmerzen. Seit 30 Jahren schleppt der Witwer Gefrierware für die Firma „Eisland“ an die Haustüren seiner meist älteren Kundschaft. Als Marko krankheitsbedingt in Frührente muss, gerät sein Leben in Schieflage. Dabei hat Marko doch nur ein Ziel: Sein studierender Sohn soll es einmal besser haben. Anwalt oder Richter, das wäre was. Hauptsache nichts, wo man ein Namensschild tragen muss. Durch das Ableben einer Kundin eröffnet sich Marko unerwartet ein ganz neues Geschäftsmodell. Doch er hat die Rechnung ohne den neugierigen Nachbarn gemacht. Als ihm dann auch noch sein eigener Sohn auf die Schliche kommt, droht Markos Kartenhaus einzustürzen. Da begegnet ihm an der Theke sein Idol Roland Kaiser.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2022

