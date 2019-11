Eine Handvoll Briefe - Liebe im Gepäck

Die Sehnsucht bahnt sich jetzt ihren Weg Ursula Strauss

"Kristin ist eine sehr moderne Frau, die mitten im Leben steht, die Karriere gemacht hat, sehr selbstbewusst ist, genau weiß, was sie will, sich einen gewissen Lebensstandard erarbeitet hat und dann irgendwie draufkommt, dass das nicht alles ist und dass da eine Sehnsucht in ihr ist, die sie bis jetzt nicht so wahrgenommen hat. Eigentlich geht es um eine sehr moderne Lebenserscheinung, so einen Lebenszustand, in dem sich viele Menschen befinden", beschreibt Ursula Strauss ihre Rolle. Im Film bekommt Strauss einen ersteigerten Koffer geschenkt - auch in der Realität ein tolles Geschenk: "Ja das fände ich toll. Ich glaube, ich werde das auch machen, ich werde da einmal einen Koffer ersteigern."