Film
Ein Schloss am Wörthersee - Sommerkapriolen
Elke Berger hat die Wiedereröffnung des Schlosshotels auf das kommende Jahr verschoben – sehr zum Leidwesen ihrer Hausdiener Josip und Malec.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 1993
- Datum:
- Sendetermin
- 30.08.2026
- 17:15 - 18:45 Uhr
Die beiden strotzen zwar nicht vor Arbeitswillen, verzichten aber nur ungern auf ihr Einkommen. Um sich diese Geldquelle zu erschließen, nehmen sie den Hotelbetrieb kurzerhand auf eigene Faust auf.
Während die Neo-Hoteliers mit den Tücken ihres Berufs kämpfen, macht sich Komponist Axel auf den Weg nach Velden. Beim Pokern hat er 50 Prozent des Schlosshotels gewonnen.
Darsteller
- Elke - Uschi Glas
- Axel - Udo Jürgens
- Josip - Otto W. Retzer
- Malec - Adi Peichl
- Barbara Baroni - Cosima von Borsody
Stab
- Regie - Otto W. Retzer
- Drehbuch - Erich Tomek