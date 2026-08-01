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Das Bild zeigt zwei Personen, die vor einem beeindruckenden, gelben Schloss stehen. Das Schloss hat mehrere Türme mit spitzen Dächern und große Fenster mit grünen Fensterläden. Die Umgebung ist gepflegt, mit einem grünen Rasen und einigen Blumenbeeten im Vordergrund. Die beiden Personen sind eng beieinander und lächeln. Der Mann trägt einen blauen Blazer über einem grün gemusterten Hemd und hat dunkle, leicht lockige Haare. Die Frau trägt ein helles Oberteil und eine auffällige Halskette, die aus mehreren großen Perlen besteht. Ihre Haare sind kurz und wellig. Im Hintergrund ist der Himmel teilweise bewölkt, was eine sommerliche Atmosphäre vermittelt. Insgesamt wirkt die Szenerie freundlich und einladend.

Film

Ein Schloss am Wörthersee - Sommerkapriolen

Elke Berger hat die Wiedereröffnung des Schlosshotels auf das kommende Jahr verschoben – sehr zum Leidwesen ihrer Hausdiener Josip und Malec.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 1993
Datum:
Sendetermin
30.08.2026
17:15 - 18:45 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm
Das Bild zeigt eine Gruppe von fünf Personen, die an einer Bar stehen und Gläser mit einem Getränk anstoßen. Die Szenerie ist hell erleuchtet, mit einem Blick auf das Wasser im Hintergrund, das auf einen See hinweist, und Hügel oder Berge, die die Landschaft umrahmen. Die erste Person von links trägt ein schwarzes Weste und hat einen Bart. Zu seiner Rechten steht eine Frau mit kurzen, hellen Haaren und einem weißen Oberteil. In der Mitte steht ein Mann in einem Anzug mit einem bunten Krawatte, die wieder zum weiblichen Gegenüber führt, der ein türkisfarbenes Oberteil trägt und längeres, blondes Haar hat. Hinter diesen Personen ist ein weiterer Mann zu sehen, der einen Bart hat und ebenfalls lächelt. Die Atmosphäre wirkt feierlich und entspannt, vermutlich auf einer Veranstaltung. Es sind keine weiteren spezifischen Details im Bild sichtbar, die auf bestimmte Orte oder Ereignisse hinweisen.
Im Bild (v.li.): Adi Peichl (Malec), Uschi Glas (Elke), Udo Jürgens (Axel), Otto W. Retzer (Josip), Christine Schuberth (Ulla)
Quelle: Lisa Film

Die beiden strotzen zwar nicht vor Arbeitswillen, verzichten aber nur ungern auf ihr Einkommen. Um sich diese Geldquelle zu erschließen, nehmen sie den Hotelbetrieb kurzerhand auf eigene Faust auf.

Während die Neo-Hoteliers mit den Tücken ihres Berufs kämpfen, macht sich Komponist Axel auf den Weg nach Velden. Beim Pokern hat er 50 Prozent des Schlosshotels gewonnen.

Darsteller

  • Elke - Uschi Glas
  • Axel - Udo Jürgens
  • Josip - Otto W. Retzer
  • Malec - Adi Peichl
  • Barbara Baroni - Cosima von Borsody

Stab

  • Regie - Otto W. Retzer
  • Drehbuch - Erich Tomek

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