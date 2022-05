Im Bild: Tim Bergmann, Pinkas Braun, Kitty Speiser, Stefanie Dvorak

Quelle: ORF/Thalia-Film/Petro Domenigg

Bald jedoch kündigt sich Ari Ben Jacov, genannt Atta, Sids Großvater, an. Er will in Wien an einem Begräbnis teilnehmen. Für Anna ist es selbstverständlich, dass er bei ihren Großeltern wohnen kann, auch wenn Vera sehr offen zum Ausdruck bringt, dass Juden in ihrem Haus nicht erwünscht wären. Als die drei alten Menschen aufeinander treffen, kommt es zum Eklat: Atta erkennt die Villa als sein ehemaliges Eigentum, das seinerzeit arisiert wurde, wovon Vera und Erich profitiert haben. Atta erträgt die Schatten der Vergangenheit nicht und zieht in ein Hotel. Sid begleitet ihn, denn auch er ist schockiert vom unverblümten Hass, den Vera plötzlich an den Tag legt.