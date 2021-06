Drei teuflisch starke Frauen

Karrierefrau Dana Weber, ledig und kinderlos, arbeitet seit 15 Jahren als Chefredakteurin eines Hochglanzmagazins. Ihr unerschütterliches Selbstvertrauen erleidet den ersten Knacks, als ihr schnöseliger Chef sie aus Altersgründen vor die Türe setzt. Weil sie nie Geld zurückgelegt hat und ihr Ex-Lover Martin ihr keines leihen will, muss Dana ihre luxuriöse Wohnung räumen. So fällt es ihr auf der Geburtstagsfeier der älteren Schwester Maria nicht leicht, so zu tun, als wäre wie immer alles in Butter.