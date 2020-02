Dolce Vita & Co. - Ein Hundeleben (4/8)

Nicht genug damit, dass Henry einen Gast im Dolce Vita verletzt, er ruiniert auch noch Marios halbe Wohnung und bringt ein Catering im Auftrag von Mariannes Firma an den Rand des Abbruchs und Marios Ehe damit in eine ernste Krise. Inmitten all dieses Trubels beginnt für den trinkfesten Kellner Franz und den exzentrischen Meisterkoch Boris eine wunderbare Freundschaft.