Im Bild: Karl Markovics, Gisela Schneeberger

Quelle: ORF/Thalia-Film/Bernhard Berger

Seit Leopold "Poldi" Wörmanns (Erwin Steinhauer) Cholesterinwerte die Schallmauer durchbrochen haben, macht es sich seine Frau Steffi (Marianne Mendt) zur Mission, ihren Mann gesund zu kochen. Dieser sabotiert dieses noble Vorhaben jedoch lustvoll bei jedem sich bietenden Würstelstand.



Steffis beste Freundin Sophie Kurtz (Gisela Schneeberger) hat ebenfalls ein akutes Problem, genau genommen zwei: Ihre Tochter Tessa (Nora Heschl) ist vollkommen außer Rand und Band, seitdem sich Sophies Mann Peter unbekannten Aufenthalts verzogen hat, um mit seiner Midlife-Crisis fertig zu werden.



Da Poldis Geschäfte eine ähnliche Entwicklung nehmen wie seine Gesundheit, fasst Steffi einen Entschluss, der zumindest die Finanzkrisen der Freundinnen beilegen soll: Sie gründet mit Sophie als Partnerin das Catering-Unternehmen "Dinner for Two" - die Firma für exklusive Haubenmenüs im gehoben-häuslichen Ambiente. Das viel versprechende Motto "Wir kochen, Sie genießen" lockt schon bald die ersten Kunden an. Doch der gewünschte Erfolg lässt auf sich warten.



Außerdem wird es auch emotional kompliziert. Erst stellt sich heraus, dass ausgerechnet Tessa Teilnehmerin eines intimen Menüs für zwei ist, dann engagiert die junge Geliebte (Jeannette Hain) des vernachlässigten Poldi "Dinner for Two", um nicht vorhandene eigene Kochkünste vorzutäuschen. Zu alldem produziert die Firma der wirtschaftlich geforderten Jungunternehmerinnen ein saftiges Defizit. Am Ende wird in dieser Komödie doch noch alles gut. Aber erst nachdem das alte Ehepaar Merlet (Wolfgang Gasser, Julia Gschnitzer) nach dem ersten in jeder Hinsicht geglückten Menü von "Dinner for Two" sich den Herzenswunsch erfüllt, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden - und alle anderen damit ins gemeinsame Leben zurückruft.