Die Wasserfälle von Slunj

Mit der Besetzung ist der Regisseur höchst zufrieden, schließlich hat er mit allen Hauptdarstellern auch schon einmal erfolgreich zusammengearbeitet. Edgar Selge und Alan Cox spielen Vater und Sohn -Robert und Donald Clayton -, zwei Industrielle aus England, die sich in Wien niedergelassen haben.



Für Selge war Doderer schon immer ein Begriff, zumal er Germanistik studierte und gerne österreichische Literatur der Moderne liest. Cox hingegen kam im Rahmen dieser Rolle zum ersten Mal in Kontakt mit dem Wiener Dichter.



Karl Markovics, der den loyalen und hoch begabten Wirtschafter und Prokuristen der Firma Clayton - Josef Chwostik - gibt, hat schon vor vielen Jahren die große Liebe zu Doderer entdeckt: "Früher war ich regelmäßig im Wiener Café Brioni, nahe dem Franz-Josefs-Bahnhof, frühstücken", erinnert sich der Schauspieler. "Ein Freund erzählte mir, dass das einst eines der Stammkaffeehäuser Doderers war. Da musste ich dann natürlich auch etwas von ihm lesen. Das erste Doderer-Werk, das ich überhaupt las, war 'Ein Mord, den jeder begeht'. Das hat mich bereits mit dem ersten Satz gefangen genommen, den ich mir bis heute eingeprägt habe. Er handelt von dem starken Thema Kindheit, das ja auch in den 'Wasserfällen' sowie auch in anderen Doderer-Werken vorkommt", so Markovics.