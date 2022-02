Film

Die Ungewollten - Die Irrfahrt der St. Louis

Ein Grammofon, Briefe und ein Tagebuch: Auf dem Dachboden einer Hamburger Villa lag jahrelang unentdeckt eine alte Seekiste, der Nachlass von Gustav Schröder. Er war Kapitän auf dem Transatlantik-Passagierschiff "St. Louis". Sein Name erinnert in der internationalen Holocaust-Gedächtnisstätte Yad Vashem in Jerusalem an die dramatischen Ereignisse an Bord der "St. Louis". - Dokudrama in Spielfilmqualität.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 27.01.2022