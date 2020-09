Film

Die rote Zora

Die kroatische Adriaküste um 1930: Als die Mutter des 12-jährigen Branko stirbt, bricht er auf, um seinen Vater zu suchen. Dabei kommt er in eine kleine Stadt, wo ein geheimnisvolles rothaariges Mädchen die Obrigkeit in Atem hält: Die rote Zora führt eine Bande Waisenkinder an, narrt beständig den Bürgermeister und den Fischgroßhändler Karaman. Nur der alte Fischer Gorian sympathisiert mit den Kindern.

Datum: 06.09.2020