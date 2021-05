Im Bild: Elisabeth Orth (li.), Lea Kurka, Cornelius Obonya

Quelle: ORF/Satel Film/Marc Haader.

An ihrem Hochzeitstag verlässt Marion ihren Mann, holt ihre Tochter Laura aus dem Internat und zieht mit ihr nach Tirol zu ihrer Mutter. Dort will sie, nach dessen unmittelbar bevorstehender Pensionierung, die Ordination ihres Vaters übernehmen und endlich wieder als praktische Ärztin arbeiten.



Sie hat mit vielen Widerständen zu kämpfen, sie wird von der Bevölkerung nicht akzeptiert, die pubertierende Tochter findet sich in der neuen Umgebung ebenfalls nicht zurecht, Marion wiederum lehnt die Methoden ihrer Mutter entschieden ab. Außerdem bereitet es Marion große Sorge, dass ihre Tochter Laura allem Anschein nach die Fähigkeiten ihrer Großmutter Halfried geerbt hat.