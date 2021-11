Film

Die Frau mit einem Schuh

Im Landkrimi "Die Frau mit einem Schuh" – 2013 vom im Jahr darauf verstorbenen Regisseur Michael Glawogger in Pitten in Niederösterreich in Szene gesetzt – gehen Nina Proll und Karl Fischer einem mysteriösen Mordfall nach.

Produktionsland und -jahr: Österreich 2014

Datum: 30.11.2021