Film
Die Eifelpraxis - Erste Hilfe aus Berlin
Um wieder als Krankenschwester zu arbeiten, wagt Vera den Neuanfang: Mit ihrer Familie zieht sie von Berlin in die Eifel – und erlebt schon am ersten Tag, wie fordernd das Landleben ist.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2016
- Datum:
- Sendetermin
- 15.08.2026
- 16:00 - 17:30 Uhr
In der Praxis von Dr. Chris Wegner will eine lange Liste von Hausbesuchen abgearbeitet werden. Vera nimmt sich Zeit für ihre Patienten und zweifelt an der Unfallgeschichte von Hannes Limburg, während ihr Chef auf das volle Wartezimmer verweist.
Dicke Luft gibt es auch zu Hause, weil Sohn Paul null Bock auf Provinz hat und dem hippen Kreuzberg hinterhertrauert. Um seine Mutter zu treffen, ist der zornige Teenager sogar fies zu Nesthäkchen Mia. Für Vera wird der Neustart zur doppelten Herausforderung zwischen Beruf und Familienleben – von wegen ruhige Provinz.
Darsteller
- Vera Mundt - Rebecca Immanuel
- Chris Wegner - Simon Schwarz
- Leon Ortmann - Janek Rieke
- Danuta Masik - Karolina Lodyga
- Hannes Limburg - Max Herbrechter
- Lutz Kirberg - Felix von Manteuffel
- Paul Mundt - Tom Böttcher
- Mia Mundt - Mascha Schrader
Stab
- Regie - Sibylle Tafel
- Drehbuch - Brigitte Müller