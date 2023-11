Die Abstauber

Misel Maticevic (Chris), Ursula Strauss (Carmen).

Quelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

Carmen hat zwar auch jede Menge Schwierigkeiten im Leben, aber ihr Herz trägt sie am rechten Fleck. Im vorweihnachtlichen Schneegestöber nimmt sie den schwer angeschlagenen Chris zu sich nach Hause. Während Presse und Polizei nach dem scheinbar spurlos verschwundenen Star-Investor fahnden, gewöhnt er sich an das unorthodoxe Familienleben bei Carmen und ihren Kindern.



Mit seinem Hygienefimmel hat er es dabei alles andere als leicht. Inzwischen türmen sich im Bankenskandal die Indizien gegen ihn. Chris kann den wachsenden Fehlbetrag in der Bank nicht erklären. Offenbar liegt ein gewaltiger Irrtum vor. Dazu kommt, dass sein Chef und Mentor Wachter –seine letzte Hoffnung – in einem TV-Interview Stellung gegen ihn bezieht. Nach dem ersten Schock geht Chris, gecoacht von der streitbaren Carmen, zum Gegenangriff über. Er stößt auf erstaunliche Ungereimtheiten in der Geschäftsgebarung der Bank und gerät dabei noch tiefer in Schwierigkeiten. Offenbar soll Chris zum Sündenbock gemacht werden. Zu seinem Glück ist da noch Carmen, für die das Wort "unmöglich" einfach nicht existiert.