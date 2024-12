Des Kaisers neue Kleider

Jakob bekommt den Auftrag, sehr zum Ärger der klugen Hofschneiderin Adele. Denn der König will gern glauben, was der Fremde ihm erzählt. Und so arbeitet Jakob im Verborgenen an der sagenhaften Robe. Als Jakob dem Kaiser endlich die neuen Kleider präsentiert, fehlen Friedhelm dem Feschen die Worte: Denn nicht nur seine buckelnde Entourage, auch Seine Majestät selbst kann rein gar nichts sehen. Vor dem Schloss warten derweil alle gespannt, um einen Blick auf die neuen Kleider des Kaisers zu erhaschen. Endlich tritt der Herrscher vor seine Untertanen. In deren Gesichtern macht sich schnell ungläubiges Staunen breit, doch erst ein Kindermund tut am Ende Wahrheit kund.