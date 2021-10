Film

Der Job seines Lebens

Der arbeitslose Erwin Strunz wird nach vollzogenem Haarschnitt im Urlaub an der Ostsee plötzlich für den amtierenden Ministerpräsidenten Achimsen gehalten. Der ist gerade mitsamt Gattin auf Urlaub in Kärnten; und so kommt der Erwin unverhofft zu einem recht lukrativen Job.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2003

Datum: 02.10.2021