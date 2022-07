Film

Der große Eisenbahnraub 1963 (2/2)

Am 8. August 1963 erfuhr Großbritannien aus den Nachrichten vom größten Postraub in der Geschichte des Landes. Ein ganzer Zug wurde entführt - was niemand für möglich gehalten hätte. Wie haben die Gauner das geschafft? "Der große Eisenbahnraub 1963" präsentiert in zwei Teilen den ganzen Coup - in dieser Folge aus der Perspektive der Polizei. Tommy Butler und sein Eliteteam sind den Zugräubern immer dicht auf den Fersen. Doch können sie diese hinter Gittern bringen, bevor sie das Land verlassen haben? Und selbst wenn sie die Gauner fangen: Wo ist das Geld?

Datum: 22.07.2022