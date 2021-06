Film

Der Bestseller - Wiener Blut

Krimi-Autor Leo Leitner wird in Wien überraschend mit dem Leo Perutz-Preis ausgezeichnet. Widerwillig folgt er seiner Verlegerin in die österreichische Bundeshauptstadt, wo er von der Wiener Gesellschaft in Empfang genommen wird.

Produktionsland und -jahr: Österreich 2003

Datum: 11.07.2021