Der andere Blick: Rendezvous mit einer Toten

Pauline Flory hat den Film Bild für Bild mit der Hand gezeichnet, dann gescannt und anschließend im Computer animiert. Flory ist Studentin der Animation an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Davor studierte sie Kupferstich und Radierung an der "Ecole Estienne" in Paris und an der Kunsthochschule "Villa Arson" in Nizza.