Der andere Blick: Beflügelt

Für das Projekt "Der andere Blick" lautete die Aufgabe an Filmstudenten verschiedener Hochschulen, animierte Fernsehkurzfilme zu entwickeln, die als subjektive, atmosphärische oder experimentelle Film-Miniaturen eine kleine Geschichte erzählen oder einen Gedanken in Bilder umsetzen. Die so entstandenen Filme werden immer wieder über den Tag verteilt im 3sat-Programm ausgestrahlt.