Das letzte Stück Himmel

Julian (Max von Pufendorf, l.) und Anno David Rott) sind ziemlich unterschiedliche Zwillingsbrüder

Quelle: BR, Bernhard Berger; sperl + schott film

Nach einer dramatischen Begegnung mit dem Vater, der seinen Sohn wieder in eine Klinik einweisen lassen will, nimmt Anno Julian mit nach München. Im Abendlicht sehen sie die Alpen, und Julian ist begeistert. Ebenso begeistert ist er von seinem ersten Segelflug über die Berge - und von Laura, einer exzellenten Segelfliegerin, die Anno ihm vorstellt. Laura liebt es, gefährlich zu fliegen und zu leben. Da Julian in Lauras Gegenwart regelrecht aufblüht und Freude am Leben entwickelt, kommt Anno auf einen verhängnisvollen Gedanken: Er bittet Laura, in die er sich selbst mehr und mehr verliebt, inständig darum, auf Julians Sympathiebekundungen einzugehen. Gemeinsam unternehmen sie viele Streifzüge und fliegen über die Alpen. Julian ist glücklich.

Als Laura nach einem Absturz mit dem Segelflugzeug schwer verletzt im Krankenhaus liegt, weicht Julian Tag und Nacht nicht von ihrer Seite. Als sie jedoch wieder erwacht, muss er feststellen, dass Laura nicht ihn, sondern Anno liebt. Enttäuscht kehrt Julian nach Wuppertal zum Vater zurück. Beide Brüder haben einander die Augen geöffnet für die Schönheiten des Lebens und sie einen Sommer lang intensiv miteinander erlebt und genossen. Doch am Ende steht Julian wieder auf der Brücke.