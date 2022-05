Das jüngste Gericht (1/2)

Silke Bodenbender (Monika Faber), Tobias Moretti (Thomas Dorn).

Quelle: ORF/LISA-Film/Stefan Haring.

Unter der Leitung des Kriminalkommissars Thomas Dorn (Tobias Moretti) wird die Wiener Polizei mit einer Verbrechenskette konfrontiert, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Nach dem Tod einer Prostituierten und eines Kleinkriminellen deutet alles auf rituelle Morde im muslimischen Milieu hin. Eine Razzia in einem türkischen Kaffeehaus wird ein Reinfall. Schon wird das nächste Opfer aufgefunden – kopfüber gekreuzigt. Dorn kehrt zurück an die Tatorte der beiden vorangegangenen Verbrechen und entdeckt eine heiße Spur. Die Morde sind an Brutalität kaum zu überbieten. Die Art wie die Leichen am Tatort vorgefunden werden lässt die junge, engagierte Profilerin Monika Faber (Silke Bodenbender) schon bald vermuten, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. An jedem Tatort hinterlässt der Killer ein Zeichen.