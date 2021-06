Film

Club der einsamen Herzen

Maria, Helga und Kiki waren in Jugendtagen beste Freundinnen. Doch seit vielen Jahren herrscht Funkstille zwischen ihnen. Eines Tages treffen sich Helga und Maria zufällig wieder. Die Wiedersehensfreude hält sich in Grenzen. Bei beiden Frauen ist nicht viel los im Leben: Helga, zweifache Mutter und bereits Oma, trauert ihrem verstorbenen Mann nach und Maria fühlt sich nicht minder einsam. In dem Moment taucht die Dritte des Mädels-Trios auf.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2019

Datum: 13.06.2021