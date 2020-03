Chuzpe - Klops braucht der Mensch!

Nach weit über 60 Jahren kehrt Edek Rotwachs nach Deutschland zurück. Mit seiner Frau hatte der Holocaustüberlebende nach dem Krieg in Australien eine neue Heimat gefunden.



Nun aber möchte Tochter Ruth ihren Vater in ihrer Nähe wissen und quartiert ihn in einer Wohnung in Berlin ein. Doch der verschmitzte Edek ist keineswegs gewillt, sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Sein Tatendrang bringt Ruth zunehmend zur Verzweiflung.



Obwohl sich Schwiegersohn Georg und Enkel Zachy ebenfalls um Edek bemühen, fühlt sich der rüstige Witwer allein und überflüssig. Als Edeks Versuche, sich in Ruths Kommunikationsagentur einzubringen, im Chaos gipfeln, besinnt er sich auf eine Reisebekanntschaft. In Marseille hatte er ein Jahr zuvor die lebenslustige Zofia und ihre Freundin Valentina kennengelernt. Nun hofft Edek auf ein Wiedersehen. Mithilfe seines Enkels und des Internets macht er sich auf die Suche nach den sympathischen Polinnen. Fündig geworden, lässt er Zofia und Valentina als Mitbewohnerinnen in seine von Ruth gestylte Wohnung - und damit jede Menge Spaß und Lebensfreude in sein Leben. Neben Zofias drallen körperlichen Vorzügen bringen vor allem ihre polnischen Fleischklopse Edek zum Schwärmen.



Sehr zum Entsetzen von Ruth, die sich für ihren Vater einen ruhigen Lebensabend vorgestellt hatte. Als das Trio mit der Idee eines Fleischklops-Restaurants liebäugelt, ist Ruth vollends fassungslos. Doch voller Enthusiasmus verfolgen die drei ihre Geschäftsidee und mieten ein leer stehendes Ladenlokal - in schlechter Gegend, abseits jeglichen Publikumsverkehrs. Kann das gut gehen?



Während Ruth noch hadert, hat das umtriebige Senioren-Trio längst alle für sich eingenommen. Selbst bei ihrem Mann Georg und ihrer besten Freundin Sonia stößt Ruth zunehmend auf Unverständnis. Und tatsächlich wird die Eröffnung des Restaurants ein Riesenerfolg. Es avanciert über Nacht zu einem Szenetreff - selbst Filmcrews aus Hollywood kommen, um dort zu drehen. Als Ruth sich gerade damit arrangiert hat, wartet bereits die nächste große Überraschung auf sie.



Regisseurin Isabel Kleefeld verfilmte die deutsch-jüdische Familiengeschichte nach Motiven des Romans "Chuzpe" der australisch-amerikanischen Erfolgsautorin Lily Brett. Mit viel Humor wird erzählt, wie sich ein Holocaustüberlebender nach Jahrzehnten im Ausland in Deutschland wieder eine Heimat schafft - mit einer ordentlichen Portion Chuzpe und nicht zuletzt dank deftiger Fleischklopse.



Dieter Hallervorden ist die Rolle des schelmischen und liebenswerten Edek auf den Leib geschrieben. Anja Kling gibt grandios dessen Tochter Ruth als leicht neurotische Karrierefrau mit Herz. In weiteren Rollen spielen unter anderen Franziska Troegner und Natalia Bobyleva als polnisches Damen-Duo sowie Hans-Jochen Wagner, Tilman Pörzgen, Barbara Philipp, Claudia Eisinger, Renate Serwotke und Florentine Lahme.



Darsteller:

Edek Rotwachs Dieter Hallervorden

Ruth Rotwachs Anja Kling

Zofia Franziska Troegner

Valentina Natalia Bobyleva

Georg Hans-Jochen Wagner