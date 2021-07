Carneval - Der Clown bringt den Tod

Karneval in Köln - auf den Straßen tanzt das Volk, und das Einzige, was zählt, ist der Spaß an der Freude! Doch für Oberkommissar Benni Scholz ist die fröhliche Maskerade inzwischen ein Alptraum: Er hat zwei ungeklärte Morde in seinen Akten, begangen in den letzten beiden Jahren am jeweils gleichen Tag: Weiberfastnacht. Scholz befürchtet, dass der Mörder in diesem Jahr wieder zuschlagen wird, und zieht den Experten für Serientäter hinzu - Jan Fabel von der Hamburger Mordkommission.