Brokenwood - Mord in Neuseeland: Blutige Verlobung

Mit "Blutige Verlobung" endet die dritte Staffel von "Brokenwood - Mord in Neuseeland". Neill Rea alias Detective Mike Shepherd muss - ausgerechnet an Weihnachten - die Morde an dem langjährigen Bürgermeister und an seiner engsten Mitarbeiterin aufklären. Warum die beiden tot aufgefunden wurden, ist ebenso rätselhaft wie der seltsame Glaube des Ermittlers an den Weihnachtsmann. Wie gewohnt veredeln die Autoren der weltweit erfolgreichen Krimireihe den Spannungsbogen mit einer Prise Humor. Dass Weihnachten auf der Südhalbkugel in den Hochsommer fällt, gehört ebenso zu den Kuriositäten der Reihe wie das liebenswerte Figurenensemble der fiktionalen Kleinstadt Brokenwood.