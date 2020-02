Böses Erwachen

Während die Polizei in beiden Fällen ermittelt, lernen sich Birgit und Ilona kennen und schließen einen Pakt: Sie wollen sich gegenseitig ein Alibi geben. Wider Erwarten überlebt Frederik jedoch den Sturz. Als er aus dem Koma erwacht, sieht es zunächst so aus, als würde er sich an nichts erinnern. Doch auch der schwerverletzte Frederik treibt ein Spiel.