Blatt & Blüte - Die Erbschaft

Mit Filmemacher Michael Kreindl, Sohn des verstorbenen Schauspielers Werner Kreindl, hatten die Hauptprotagonisten Christiane Hörbiger und Götz George zwar einen jungen Regisseur am Set, der sich aber nach Bestätigung der beiden Mimen bestens bewährt hat. "Wir verlangen ein sehr kommunikatives Arbeiten, wir müssen alle offen sein, einander zuhören können und den richtigen Weg finden, das funktionierte hier sehr gut", lobt George. "Auch wenn wir unseren Beruf schon so lange ausüben: Wir haben noch immer Angst vor der Kamera. Aber das ist auch wichtig, um die Spannung zu halten."



In der Zusammenarbeit mit seinen großen Stars zeigte Jungregisseur Kreindl keinerlei Berührungsängste: "Ich stamme selbst aus einer Schauspielerfamilie. Das ist eine ganz besondere Art von Menschen, die man auch auf eine ganz besondere Weise behandeln muss. Aber mit Frau Hörbiger und Herrn George war es eine große Freude zu arbeiten. Sie sind bestens vorbereitet, kennen einander so gut und die positive Chemie zwischen ihnen war einfach ein großes Plus für mich. Da sprudelten die Ideen nur so und manchmal dachte ich mir: Verdammt, das ist so gut. Warum bin ich nicht selbst darauf gekommen?"