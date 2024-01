Ausgeliefert

Eine Frauenhaftanstalt. Eine attraktive Frau sitzt ihre Strafe als Mörderin ab. Der 37-jährige Psychotherapeut Michael Trenk steht kurz vor dem Abschluss seines ersten Einsatzes in der Haftanstalt: Drei Jahre lang hat er mit Cornelia Steinweg, einer ehemaligen Turn- und Kampfsportlehrerin, an der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, vor allem aber an der Neuorientierung ihrer psychischen Befindlichkeit in Hinblick auf ein neues Leben in Freiheit gearbeitet.