Aufschneider - Teil 1

Im Bild: Manuel Rubey (Winkler)

Quelle: ORF/Superfilm/Ingo Pertramer

Wer daran zweifelt, dass das länger gut gehen kann, wird Recht behalten.

Und das aus zwei Gründen: Erstens, der neue Lover von Karin Fuhrmann ist ausgerechnet Primar Dr. Böck, Prof. Fuhrmanns bevorzugtes Hassobjekt. Zweitens hat Feli recht bald ein Auge auf den neuen Mitarbeiter in der Pathologie geworfen, was ihr Vater nur schwer verkraftet. Als Chef der Pathologie ist Fuhrmann mit "denen da oben", den Golf spielenden Göttern in Weiß ständig im Zwist. Wie eigentlich mit den meisten Dingen in seinem Leben. Es ist nicht leicht mit jemandem auszukommen, der ein sehr ungewöhnliches Verhältnis zum Tod hat, und für den Krebs "wunderschön ist, wie ein psychedelisches Gemälde aus den 1960er Jahren".