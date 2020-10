Die Mutter glaubt bis zum Schluss, dass Hannes wieder gesund wird. Sie findet Halt in alltäglichen Dingen, besorgt Kleidung und Spielzeug für ihren Sohn. Die verzweifelten Großeltern meinen sogar, mit Geld die Heilung von Hannes kaufen zu können. Am liebsten nur für sich sein möchte Hannes' 16-jährige Schwester Tina. Allein Frank akzeptiert früh, dass Hannes nur noch künstlich am Leben gehalten wird. Die Ärzte bitten die Eltern, in eine Organspende einzuwilligen. Esther und Frank stehen vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens.