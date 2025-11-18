Film
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Langeweile ist für Johann Friedrich von Allmen kein hinzunehmender Zustand. Bei einer wenig inspirierenden Lesung entwendet der Kunstdetektiv spontan ein berühmtes Fabergé-Ei des Gastgebers.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.11.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
Dessen Sicherheitsbeauftragter Krähenbühler lässt den ungewöhnlichen Räuber aber nicht auffliegen, sondern versucht, von Allmen zu einem noch dreisteren Diebstahl zu erpressen. Zum Schein willigt Allmen ein.
Zusammen mit seinem Butler Carlos raubt er eine einzigartige Porzellansammlung - allerdings in der Absicht, Krähenbühler übers Ohr zu hauen.
Insgeheim geht es von Allmen jedoch nicht nur um den lukrativen Betrug, sondern vor allem um die Aufmerksamkeit der schönen Jasmin. Um sich der Nachfahrin eines berühmten Porzellanhändlers anzunähern, tritt der Kunstdetektiv in den Dienst ihres strengen Vormunds Cognatus Reimund, dessen Stiftung die rechtmäßige Besitzerin der geraubten Sammlung ist.
Schon bald muss der wagemutige Bonvivant erkennen, dass sein doppeltes Spiel größere Gefahren birgt, als es sein raffinierter Plan vorsieht.
Darsteller
- Allmen - Heino Ferch
- Carlos - Samuel Finzi
- Jojo Hirth - Andrea Osvárt
- Maria Moreno - Isabella Parkinson
- Jasmin Sterner - Devrim Lingnau
- Cognatus Reimund - Stefan Kurt
- Wilhelm Krähenbühler - Christoph Bach
- Irmela - Kristin Suckow
Stab
- Regie - Thomas Berger
- Drehbuch - Martin Rauhaus