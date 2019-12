Allmen und das Geheimnis des rosa Diamanten

Und das zu fürstlichen Honoraren. Sein erster Erfolg im spektakulären "Libellen-Fall" hat sich bei solventen Kunden bereits herumgesprochen: Der Engländer Montgomery beauftragt Allmen, den flüchtigen Dieb eines gestohlenen rosa Diamanten ausfindig zu machen.



Dieser gehört angeblich einem superreichen Geschäftsmann und ist die Hochzeitsgabe für dessen Tochter. Der millionenschwere Hochkaräter spielt selbst für Allmen in einer bisher unbekannten Liga. So hilft sein Interesse an schönen Dingen, die berechtigten Bedenken von Carlos, dem die Sache zu heiß ist, beiseitezuschieben.



Auch die 20 000 Franken Vorschuss sprechen dafür, sich unverzüglich auf die Jagd nach dem rosafarbenen Objekt der Begierde zu machen. Gestohlen hat es angeblich der russische Geschäftsmann Sokolow.