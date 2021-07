Film

Alle Zeit der Welt

Die kleine Uhrmacherwerkstatt ist alles, was Rudolf besitzt. Hier bringt er Zeitmesser aller Art zum Laufen, derweil sein eigenes Leben stillsteht. Doch plötzlich steht alles Kopf. In dieser u(h)rig-romantischen Liebeskomödie über Sein und Zeit kommen Johannes Herrschmann als schrulliger Feinmechaniker, der nicht richtig tickt, und Katja Weitzenböck in der Rolle der falschen Braut zu einer unerwarteten Einsicht.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 07.07.2021