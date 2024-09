Achterbahn

Christoph Krutzler ("Bugl“ Otto Spazil).

Quelle: ORF/Super Film/Petro Domenigg

Was folgt, ist allerdings eine definitiv nicht normale, ziemlich turbulente, bisweilen einigermaßen skurrile und manchmal fast aberwitzige Ferienwoche in der winterlich kalten Großstadt Wien, deren Pflaster trotz der eisigen Temperaturen ab und zu erstaunlich heiß sein kann und auf dem der raubeinige Seff Vilser und sein gewitzter Sohn Florian erst einmal eine gehörig lange Reihe von Hürden überwinden müssen, um halbwegs zueinanderzufinden.



Dass sich just in dieser Ferienwoche einige schon länger schwelende Konflikte in der Wiener Unterwelt geradezu explosionsartig entzünden und sich zwei völlig unversöhnliche, heftig miteinander konkurrierende Rotlichtbosse gegenseitig mit allen Mitteln ein für allemal rückstandsfrei entsorgen wollen, worauf der Funke des Brandes prompt auch in die ebenfalls nicht ganz harmonisch agierende Polizeibehörde überspringt und Seff Vilser unversehens zwischen allen Fronten steht, sorgt nicht gerade für entspannte Ferienstimmung.



Der legendäre Unterweltkapo Heinz Opak greift unbarmherzig und mit harter Hand in seinem Revier durch, die nicht minder unbarmherzige Sonderermittlerin Gerlinde Zach ist wie eine Bluthündin einem Maulwurf in den eigenen Reihen auf der Spur und der gewiefte Polizeipräsident Hubert Elsbacher spielt ein höchst undurchsichtiges Spiel.