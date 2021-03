Wrong Elements - Kindersoldaten im Kongo

Uganda Ende der 1980er-Jahre: Joseph Kony, ein junger Kämpfer aus dem Stamm der Ancholi, folgt seinen spirituellen Eingebungen und gründet eine Rebellenbewegung gegen die Regierung: die LRA, die Lord's Resistance Army. Es ist eine Armee, die sich aus entführten Jugendlichen rekrutiert - in 25 Jahren wurden mehr als 60 000 Jugendliche gefangen genommen, von denen weniger als die Hälfte den Dschungel lebend verlassen hat.



Geofrey, Nighty, Mike und Lapisa sind Freunde. Sie gehören zu diesen Jugendlichen, sie wurden im Alter zwischen zwölf und 13 Jahren entführt. Während sie jetzt versuchen, sich wieder ein normales Leben aufzubauen, besuchen sie noch einmal die Stätten und Orte, an denen ihre Kindheit verloren ging. Sie sind sowohl Opfer als auch Täter, Zeugen und Handelnde grauenhafter Szenen, und sie werden für immer die Fremdkörper bleiben, die die Gesellschaft zu akzeptieren versucht.



Unterdessen jagt die ugandische Armee im riesigen zentralafrikanischen Dschungel bis heute die letzten verstreuten Rebellen der LRA. Auch Joseph Kony ist noch da draußen und auf der Flucht.



Der Schriftsteller Jonathan Littell, dessen preisgekröntes Opus Magnum "Die Wohlgesinnten" zu den meistdiskutierten Büchern aller Zeiten gehört, gelingt in seinem Debüt als Filmregisseur eine erschütternde Kinoerfahrung, die den Spuren der Gewalt folgt und ihren doppelten Boden erbeben lässt. Der Film hatte bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes 2016 eine gefeierte Weltpremiere und Jonathan Littell wurde mit seinem Werk "Die Wohlgesinnten" weltberühmt. Der deutsche Kinostart war im April 2017.