Weapon of Choice - Die Geschichte der Glock

Die berühmte "Glock" - optisch einer Spielzeugpistole gleich

In Deutsch-Wagram wird sie unter strengster Geheimhaltung produziert - leicht, aus Kunststoff. Das kleine Familienunternehmen ist plötzlich Global Player. Und Österreich partizipiert im großen Stil am internationalen Waffenhandel. Vom unscheinbaren Werk in Deutsch-Wagram führen die Recherchen Fritz Ofner und Eva Hausberger quer durch die USA bis in die Kriegsgebiete des Nahen Ostens.



Die beiden Dokumentarfilmer erzählen nicht nur die Geschichte einer mystifizierten Waffe, sondern machen auch die Verquickung Österreichs mit den Schlachtfeldern im Irak, mit Gewaltverbrechen in Chicago oder einem Amoklauf in Texas deutlich. "Was hier in Österreich gebaut wird, tötet vornehmlich außerhalb unserer Wahrnehmung", sagt Fritz Ofner, "doch dafür gibt es hierzulande kaum ein gesellschaftliches Bewusstsein."