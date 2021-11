Was uns bindet

Irene Löcker

Das Erbe soll vorzeitig aufgeteilt, begutachtet, für die Renovierung bereit gemacht werden. Wie ein Felsbrocken lastet es auf der Filmemacherin: Was verbindet die Familienmitglieder noch? Sind es vielleicht nur die gemeinsamen Besitztümer – das alte Haus, der Gemüsegarten, die Tenne? Obwohl seit Jahrzehnten emotional getrennt, leben Löckers Eltern nach wie vor unter einem Dach. Am Küchentisch vollziehen sich kleine Machtkämpfe, beinahe zärtliche Sticheleien, aber auch bittere Reminiszenzen an die verblasste erste Verliebtheit und an die Unwägbarkeiten eines geteilten Lebens. "Dann hat das Schicksal seinen Lauf genommen", heißt es einmal, und die Zuschauer werden Zeuge einer lakonischen Erinnerungsarbeit. Mitunter schmerzhaft werden materielle wie immaterielle Familienbünde sichtbar, die trotz der persönlichen Fokussierung einen universellen Kern aufweisen: Die unglückliche Ehe belastet immer noch – nicht nur das ehemalige Paar, sondern auch die drei Töchter, von denen eine nur per Skype präsent ist.