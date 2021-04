"Waldheims Walzer"

Am 8. Juli 1986 - dem Tag von Waldheims Inauguration - stand das hölzerne Pferd am Wiener Stephansplatz, Entwurf: Alfred Hrdlicka - später reiste es noch ein wenig durch Europa - hier in Rom

Quelle: ORF/Ruth Beckermann Filmprodukton/Lukas Beck.

"Waldheim nein, Waldheim nein!", skandierte eine Menschenmenge 1986 im Zentrum von Wien. Filmemacherin Ruth Beckermann war eine der Aktivistinnen und Aktivisten, die die Wahl des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim zum österreichischen Bundespräsidenten verhindern wollten, und begab sich mit Kamera und Mikrofon hinein in die Abgründe der österreichischen Seele. Der Dokumentarfilm präsentiert Beckermanns filmische Aufarbeitung über die Aufdeckung der Kriegsvergangenheit Kurt Waldheims.



Am Stephansplatz gehen die Emotionen hoch. Menschen sind herbeigeeilt, um an der Abschlussveranstaltung des Bundespräsidentenwahlkampfs im Mai 1986 teilzunehmen. Der Kandidat: Kurt Waldheim. Die einen wollen ihm zujubeln, die anderen gegen ihn und seine Rolle im Nationalsozialismus demonstrieren. Grüppchenweise argumentieren Passanten miteinander, gestikulieren, beschimpfen einander, werden aggressiv. Die Polizei schreitet ein.



Vielen Journalistinnen und Journalisten sowie dem Jüdischen Weltkongress waren die mysteriösen Lücken in der Kriegsbiografie des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim aufgefallen. Doch der kann sich nicht erinnern. Alle folgenden Versuche, die Wahrheit aufzudecken, beziehungsweise sie zu vertuschen oder einfach zu beschwichtigen, reißen tiefe Gräben in das Land, spalten die Gesellschaft bis hinein in Familien.