Verteidiger des Glaubens

Christoph Röhl kommt zu der Einschätzung, dass jene Krisen, die während Benedikts Pontifikats zum Vorschein kamen, systemischen Ursprungs sind und bis heute fortbestehen. Röhl nimmt dabei nicht nur den Vatikan selbst in den Blick, sondern zeigt auch den Einfluss auf, den Vorgänge in Landeskirchen in den USA, in Irland, den Ländern Lateinamerikas hatten und welche Rolle Laienorganisationen wie Legionäre Christi oder Het Werk für den Vatikan spielten. Gesprächspartner sind unter anderen Erzbischof Georg Gänswein, Erzbischof Charles Scicluna, der Jesuit, Gymnasiallehrer und Autor Klaus Mertes, die ehemalige Ordensschwester und Theologin Doris Wagner, die Theologen Wolfgang Beinert und Hermann Häring sowie der Ordenspriester Tony Flannery, der Ordenspriester und Kirchenrechtler Thomas C. Doyle und das ehemalige Mitglied der vatikanischen Kinderschutzkommission, Marie Collins.