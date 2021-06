Usedom - Der freie Blick aufs Meer

Lange, feinsandige Strände, die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin. Eine nicht enden wollende Promenade bis zur Mündung der Swina in Polen. Das weite Haff der Oder, der Peenestrom und das Achterwasser. Fischerdörfer hinter Mischwäldern. Seebrücken vor Strandhotels. Prachtvillen aus der Gründerzeit. Die Legende von Vineta. Heutzutage zieht es alljährlich Millionen von Touristen auf die Insel. Doch die Gäste bringen nicht nur Wirtschaftswachstum, sondern verändern auch das Gesicht Usedoms.



Der Dokumentarfilmer Heinz Brinkmann, der selbst aus Heringsdorf stammt, erzählt Geschichten von Insulanern, die auf unterschiedliche Weise nach Usedom kamen und zu Gastgebern für Millionen von Urlaubern wurden. Er beschreibt die "deutsch-polnische" Insel als einen Ort, an dem der europäische Gedanke des nationalen Zusammenwachsens so stark gelebt wird wie kaum anderswo. Er zeigt aber auch den immer schärfer ausgetragenen Konflikt zwischen der Bewahrung einer einzigartigen Bäderarchitektur und der Errichtung von neuen, verwechselbaren Luxusquartieren durch auswärtige Investoren.



Ein nostalgisch heiterer Streifzug über die berühmte Urlaubsinsel mit nachdenklichen Blicken.