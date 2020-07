Rosa von Praunheim trifft viele weitere Menschen in und aus Neukölln: Die 89-jährige Frau Richter beispielsweise zog im Alter von 50 Jahren nach Neukölln, um hier mit einer Frau glücklich zu werden. Und der androgyne kubanische Sänger und Tänzer Joaquin la Habana lebt hier mit seinem Mann zusammen.



Mischa Badasyan aus Russland, ein Performancekünstler, machte es sich zur Aufgabe, ein Jahr lang jeden Tag mit einem anderen Mann Sex zu haben. Patsy l'Amour la Love veranstaltet die "Polymorphia"-Party und Diskussionsreihe und bezeichnet sich selbst als "Polittunte". Gerade hat sie ihre Magisterarbeit "Selbsthass und Emanzipation" veröffentlicht. Die syrische Sängerin Enana hofft, nach ihrer dramatischen Flucht in Berlin ein freieres Leben führen zu können - als Frau und als Lesbe.



Neukölln war immer ein armer, proletarischer Bezirk mit viel Kriminalität. Wegen der günstigen Mieten kamen einst die Künstler. Doch seit ein paar Jahren entwickelt sich Neukölln zum Hipster-Bezirk und zum Mekka für Spekulanten.



Rosa von Praunheims Dokumentarfilm "Überleben in Neukölln" ist ein Zeugnis vom zurzeit vielleicht spannendsten Teil von Berlin - und zugleich ein Abbild eines Bezirks, der absehbar seine Künstler, die sich die Mieten nicht mehr leisten können, verlieren wird.