The Scent of Fear – Der Geruch der Angst

Hätte Angst einen Geruch, wonach würde sie riechen? In einer Reise rund um den Globus begegnet das Filmteam Menschen, die vor Angst erstarren, Menschen, die sie suchen, die sie finden, die sie lieben.



Da ist die Extremsportlerin Evelyne Binsack, die sich mutterseelenallein in die Arktis aufmacht, sich dabei selbst filmt und findet, dass es bei dieser Expedition auch darum geht, die eigene Angst zu überwinden. Schließlich hat sie sich das selbst eingebrockt, dass sie jetzt bei minus 30 Grad in der Dunkelheit sitzt.



Ein älteres US-amerikanisches Ehepaar hat sich in einem Bunker häuslich eingerichtet, um sich vor eventuell eintretenden Katastrophen zu schützen. Ein junger, von Versagensängsten geplagter Koreaner, lernt in einem Kurs, wie man glücklich stirbt, und legt sich dazu in einen Sarg. In einem Seminar gegen Spinnenphobie stellen sich die Teilnehmenden ihrer Angst und lernen, diese auszuhalten und zu überwinden.