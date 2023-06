Die Musiker kommentieren in dem Dokumentarfilm "The Rolling Stones – Crossfire Hurricane" die Schlüsselmomente der Bandgeschichte. So entsteht ein intimer Eindruck davon, was es konkret bedeutet, Teil der Rolling Stones und damit quasi Überlebender von Anklagen, Drogen, Meinungsverschiedenheiten und Todesfällen zu sein.



Die Arbeiten an diesem Film nahmen mehr als ein Jahr in Anspruch und wurden von den Rolling Stones persönlich mitgestaltet. Ihre Erinnerungen spannen den Bogen zwischen legendären Konzertmitschnitten, früheren TV-Reportagen und bislang unveröffentlichtem Archivmaterial.



Der Schlagzeuger der Band, Charlie Watts, starb am 24. August 2021 im Alter von 80 Jahren in London.