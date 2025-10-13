Hauptnavigation

The Bibi Files - Die Akte Netanjahu

Als erster amtierender Ministerpräsident Israels steht Benjamin Netanjahu vor Gericht. Ihm wird Korruption im Amt vorgeworfen. Der Dokumentarfilm beleuchtet das Korruptionsverfahren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.10.2025
22:30 - 00:00 Uhr

Dokumentarfilmzeit

"The Bibi Files - Die Akte Netanjahu" zeigt, wie eng politische Macht, Medien und Justiz in Israel verwoben sind. Ein investigativer Film über Einfluss, Intrigen – und die Frage: Bröckelt Netanjahus Macht durch die Aussagen aus dem Innersten seines Systems?

Stab

  • Regie - Alexis Bloom

