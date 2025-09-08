Hauptnavigation

Thailands Elefantenretterin

Ein artgerechtes Dasein ist den Elefanten in Thailand nur selten vergönnt. Elefanten werden nicht nur in der Forstwirtschaft eingesetzt, sondern auch im Tourismus.

08.09.2025
22:25 - 23:55 Uhr

Dokumentarfilmzeit

Die Bedingungen für die Tiere sind extrem schlecht: Für Zirkusshows werden sie gequält und abgerichtet, als touristische Highlights werden Elefantenparaden veranstaltet. Doch die charismatische Tierschützerin Lek ist bereit, für Thailands Elefanten zu kämpfen.

Mit ihrem Elefantenpark zeigt Lek, dass es auch anders gehen kann.

Der Dokumentarfilm wirkt zunächst wie eine klassische Geschichte von Gut gegen Böse. Doch als die Coronapandemie die thailändische Tourismusindustrie in die Knie zwingt, wendet sich das Blatt: Die clevere Lek bildet neue, überraschende Allianzen.

