Thailands Elefantenretterin
Ein artgerechtes Dasein ist den Elefanten in Thailand nur selten vergönnt. Elefanten werden nicht nur in der Forstwirtschaft eingesetzt, sondern auch im Tourismus.
- 08.09.2025
- 22:25 - 23:55 Uhr
Die Bedingungen für die Tiere sind extrem schlecht: Für Zirkusshows werden sie gequält und abgerichtet, als touristische Highlights werden Elefantenparaden veranstaltet. Doch die charismatische Tierschützerin Lek ist bereit, für Thailands Elefanten zu kämpfen.
Mit ihrem Elefantenpark zeigt Lek, dass es auch anders gehen kann.
Der Dokumentarfilm wirkt zunächst wie eine klassische Geschichte von Gut gegen Böse. Doch als die Coronapandemie die thailändische Tourismusindustrie in die Knie zwingt, wendet sich das Blatt: Die clevere Lek bildet neue, überraschende Allianzen.