Das Alter kann den Schaffensdrang dieser stillen Hollywood-Helden nicht bremsen. Im hauseigenen Filmstudio schreiben und produzieren sie weiterhin Filme.



Das "Motion Picture & Television Country House and Hospital", mit seinen 17 Hektar Wiesen, Hügeln und Gärten bietet seinen rund 1000 Bewohnern fast alles, was man sich für seinen geruhsamen Lebensabend wünscht. Hinzu kommt das Jodie-Foster-Swimmingpool, ein etwas in die Jahre gekommenes Filmstudio und ein Kino mit 200 Plätzen.



Viele der Bewohner haben Alfred Hitchcock noch beim Drehen erlebt, Cary Grant mit Grace Kelly flirten sehen, sich über die Gags von Sten Laurel und Oliver Hardy schon am Set totgelacht. Alles, was sich im kollektiven Weltgedächtnis als große Liebesgeschichte, schreckliche Duschszene oder spannender Showdown eingeprägt hat, wurde durch ihrer Hände Arbeit erschaffen.



Da ist zum Beispiel die älteste noch aktive Schauspielerin der Welt, Connie Sawyer, die mit ihren 105 Jahren noch immer zu Castings in Hollywood geht und an der Seite von Stars wie Frank Sinatra, Susan Hayward und Dean Martin in mehr als 70 Filmen mitspielte. Oder Daniel Selznick, der Sohn des berühmten Hollywood-Produzenten David O. Selznick. Er gab George Lucas die Chance, "American Graffiti" zu drehen und verhalf ihm damit zum Durchbruch und zu einer beispiellosen Karriere.



Es sind diese stillen, fast vergessenen Menschen, von denen Uli Gaulkes und Marc Pitzkes Dokumentarfilm "Sunset over Hollywood" erzählt. Aus ihrer Perspektive wird die amerikanische Filmgeschichte noch einmal persönlich erlebbar.