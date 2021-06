Film

Stille über Fukushima – wie Künstler gegen - das Vergessen kämpfen

Zehn Jahre nach der Atomkatastrophe spricht in Japan fast niemand mehr über Fukushima. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio sind geplant, das Land will sich von seiner besten Seite zeigen.

Datum: 19.07.2021