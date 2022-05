Als erfahrene Kampfeinheit spielen die Soldaten aus Hagenow im Afghanistan-Konflikt und anderen Krisengebieten eine relevante Rolle.



In den ersten Tagen werden die Rekruten mit einer fremden Welt konfrontiert: der laute Befehlston, die vielen unbekannten Menschen in den Achterbett-Stuben, die erste Nacht, weit entfernt vom heimischen Elternhaus. In den Folgemonaten: Drill, Schusstraining mit scharfer Munition, persönliche Herausforderungen im Privatleben. Und immer wieder die Diskussion mit den Angehörigen: "Was bedeutet es, wenn ich als Soldat ins Krisengebiet muss?"



So weit kommt es dann tatsächlich. Nach einem Jahr wird der junge Berliner Jerell nach Afghanistan geschickt. Als einer der letzten Soldaten für die Mission "Resolute Support" in Masar-e Scharif. "Besser wäre es, wenn es gar keine Auslandseinsätze gäbe, aber irgendeiner muss es ja machen", sagt Jerell zu seiner besorgten Mutter auf dem Balkon ihrer Mietwohnung in Berlin-Reinickendorf. In wenigen Monaten wird er ein Militärflugzeug nach Afghanistan besteigen. "Natürlich ist es schwer als Mutter, wenn der eigene Sohn in den Militäreinsatz geht", sagt Jerells Mutter. "Aber es ist sein Wunsch, ich muss es akzeptieren."



Die preisgekrönten Dokumentarfilmer Christian von Brockhausen und Willem Konrad haben in einer Langzeitbeobachtung mit ihren eigenen Kameras diese entscheidenden Jahre im Leben der drei jungen Männer begleitet. Sie haben exklusive Einblicke in die Ausbildung einer der relevantesten Kampfeinheiten der Bundeswehr bekommen. So entstand ein sehr persönlicher Film, der tiefe Einblicke in die Lebensumstände junger Soldaten sowie deren Alltag gewährt.